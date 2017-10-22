22:27 22.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100176920:Polishuk

Под Радой в толкотне пострадал полицейский - ФОТО

В воскресенье, 22 октября, возле Верховной Рады Украины произошла потасовка.

Под Радой в толкотне пострадал полицейский - ФОТО

В результате инцидента пострадал полицейский. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, тут мужчина с палаткой ударил полицейского по голове.

Около семи часов вечера со стороны улицы Шелковичная неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих. Вместе с тем он спровоцировал конфликт после чего возникла толкотня.

В итоге сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму. По предварительной информации, мужчина ударил правоохранителя по голове, от чего он потерял сознание и упал на землю, - рассказали в полиции, добавив, что пострадавшему оказали помощь врачи, а правонарушителя задержали для установления всех обстоятельств инцидента.

В пресс-службе также отметили, что уже открыто уголовное дело и сейчас проводится проверка для установления личности задержанного и обстоятельств правонарушения, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неподалеку Верховной Рады митингующие, поддерживающие бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, пытаются разблокировать машину со звукоусилительной техникой.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив