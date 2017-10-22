Под Радой в толкотне пострадал полицейский - ФОТО

В результате инцидента пострадал полицейский. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, тут мужчина с палаткой ударил полицейского по голове.

Около семи часов вечера со стороны улицы Шелковичная неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих. Вместе с тем он спровоцировал конфликт после чего возникла толкотня.

В итоге сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму. По предварительной информации, мужчина ударил правоохранителя по голове, от чего он потерял сознание и упал на землю, - рассказали в полиции, добавив, что пострадавшему оказали помощь врачи, а правонарушителя задержали для установления всех обстоятельств инцидента.

В пресс-службе также отметили, что уже открыто уголовное дело и сейчас проводится проверка для установления личности задержанного и обстоятельств правонарушения, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неподалеку Верховной Рады митингующие, поддерживающие бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, пытаются разблокировать машину со звукоусилительной техникой.