15:50 22.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Радой митингующие пытаются разблокировать машину со звукоусилительной техникой

Под зданием Верховной Рады Украины демонстранты акции, которые поддерживают экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили, пытаются разблокировать машину со звукоусилительной техникой.

Под Радой митингующие пытаются разблокировать машину со звукоусилительной техникой

Об этом трубят украинские СМИ.

Отметим, что у здания парламента Саакашвили сделал громкое заявление. По его словам, автомобиль с техникой заблокировали полицейские.

"Правоохранители якобы режут ей колеса и призвал граждан пойти разблокировать ее.Несколько сотен человек подошли к автомобилю, окруженному правоохранителями, и с участием нардепа от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко пытаются ее освободить", - отметил Саакашвили.

В настоящее время на митинг стягиваются силы Национальной гвардии. Кроме того, между протестующими и правоохранителями происходит толкотня.

Напомним, как сообщил ране "УРА-Информ", в Киеве на площади Конституции и ул. Грушевского возле здания Верховной Рады продолжают митинговать около 150 человек.


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