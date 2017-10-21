В столице спасательные службы устроили соревнования

Так, в городе начались соревнования под названием "Сильнейший пожарный-спасатель Киев-2017". Такие данные распространили украинские СМИ. Согласно сообщению – в Киеве на Подоле (Контрактовая площадь) стартовали учения под названием "Сильнейший пожарный-спасатель Киев-2017".

Данные учения и соревнования известны также в мире как "Firefighter Combat Challenge". В столицу ради этого мероприятия прибыло 16 команд из разных регионов Украины. Спасатели устроят состязания в таких дисциплинах – подъем рукавной линии по лестнице, прокладки рабочей линии, эвакуация пострадавшего и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, за период АТО в Украине погиб 21 спасатель ГСЧС.