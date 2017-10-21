В столице произошла кровавая драка

Согласно информации источника, в службу полиции поступило сообщение о драке около одного из развлекательных заведений города Бровары. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи, так как на месте инцидента было обнаружено тело 36-го мужчины, местного жителя, с колотыми ранами в области сердца, а также резаными ранами по телу.

Экспертиза подтвердила смерть мужчины. На данный момент правоохранители проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий на установление и задержание лиц, которые причастны к совершению убийства.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно неизвестные в Шевченковском районе столицы стреляли в мужчину, ранив его в шею.