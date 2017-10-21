09:43 21.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице неизвестные бросили в окно автобуса камень: есть пострадавшая

В столице на Набережно-Рыбальской улице неизвестные мужчины бросили в окно 114 пассажирского автобуса камень. 

В столице неизвестные бросили в окно автобуса камень: есть пострадавшая

По итогам данного инцидента была травмирована девушка-пассажир. Такие данные распространили представители dtp.kiev.ua – с помощью Facebook. Согласно этому сообщению – ЧП произошло недавно в столице на ул. Набережно-Рыбальская – в сторону Московского моста. Два злоумышленника внезапно бросили камень в окно 114-го автобуса. В итоге пострадала одна девушка-пассажир.

Как сообщал УРА-Информ, на Оболони неизвестный похитил у мужчины двухмесячного ребенка. Похищение произошло в детсаду – когда мужчина пришел забирать оттуда старшую дочь.


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