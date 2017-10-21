В столице неизвестные бросили в окно автобуса камень: есть пострадавшая

По итогам данного инцидента была травмирована девушка-пассажир. Такие данные распространили представители dtp.kiev.ua – с помощью Facebook. Согласно этому сообщению – ЧП произошло недавно в столице на ул. Набережно-Рыбальская – в сторону Московского моста. Два злоумышленника внезапно бросили камень в окно 114-го автобуса. В итоге пострадала одна девушка-пассажир.

Как сообщал УРА-Информ, на Оболони неизвестный похитил у мужчины двухмесячного ребенка. Похищение произошло в детсаду – когда мужчина пришел забирать оттуда старшую дочь.