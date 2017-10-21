14:44 21.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном магазине прорвало трубу: пятеро пострадавших

Столичные бойцы ГСЧС сумели спасти трех женщин, которые недавно могли погибнуть в кипятке.

В столичном магазине прорвало трубу: пятеро пострадавших

Выяснилось, что в столице по итогам прорыва теплотрассы в магазине пострадали сразу пять человек: три женщины, а также двое спасателей ГСЧС. Такие сведения распространил пресс-центр Госслужбы по ЧС.

Оказалось, что чрезвычайная ситуация возникла в магазине "Ева", который расположен на Чоколовском проспекте. Спасатели установили, что в подвале, где находится магазин, был прорыв теплотрассы, и в итоге горячей водой залило все помещения - на уровне метра и иногда даже выше. Спасатели вынуждены были погрузиться в кипяток и так выносить из магазина пострадавших.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября по причине прорыва теплотрассы в центре Киева возникла пробка.


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