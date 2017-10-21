06:30 21.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В КГГА рассказали, какой будет новогодняя елка

В процессе новогодних и рождественских праздников в Киеве планируется обустроить европейский городок.

В КГГА рассказали, какой будет новогодняя елка

При этом в городке будут сохранены украинские традиции новогоднего празднования. Про это недавно сообщили представители КГГА. Так, с 19-го декабря по 14-е января в Киеве будет проводиться новогодние праздники – в рамках проекта под названием "НеоГод на Софии".

Программа развлечений будет организована сразу на трех локациях – на столичной Софийской и Михайловской площадях и Владимирском проезде. Организаторы хотят создать романтический зимний пейзаж для празднования – при этом сохранить украинские традиции.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы на новогодние праздники ограничат движение.


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