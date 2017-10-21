В КГГА рассказали, какой будет новогодняя елка

При этом в городке будут сохранены украинские традиции новогоднего празднования. Про это недавно сообщили представители КГГА. Так, с 19-го декабря по 14-е января в Киеве будет проводиться новогодние праздники – в рамках проекта под названием "НеоГод на Софии".

Программа развлечений будет организована сразу на трех локациях – на столичной Софийской и Михайловской площадях и Владимирском проезде. Организаторы хотят создать романтический зимний пейзаж для празднования – при этом сохранить украинские традиции.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы на новогодние праздники ограничат движение.