21:23 21.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала Коханивского

В украинской столице лидер националистов Николай Коханивский стрелял в человека из пистолета.

Полиция задержала Коханивского

Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

По его словам, один из патрульных услышал выстрелы и прибыл на место происшествия, где обезвредил вооруженного пистолетом бойца добровольческого батальона. Задержанным оказался лидер провода ОУН-УПА Николай Коханивский. Мужчина, в которого стрелял националист жив, его жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что Коханивский поконфликтовал с мужчиной, однако детали и обстоятельства его дальнейших действий правоохранители не комментируют. Инцидент произошел у станции метро "Академгородок".

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома.


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