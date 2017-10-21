На Оболони злоумышленник похитил двухмесячного младенца

В это время отец ребенка как раз ушел забирать свою старшую дочь из детсада. Про это рассказали в пресс-службе ГУ НП Киева. Согласно данным правоохранителей – дежурная часть в 17:20 получила данные о том, что у местного жителя на Оболони похитили ребенка.

Правоохранители прибыли на место и выяснили, что мужчина пришел в детсад, чтобы оттуда забрать свою старшую дочку. И коляску с младшей двухмесячной дочерью мужчина оставил под лестницей. Когда через несколько минут мужчина вернулся, ребенка в коляске не было. По словам очевидцев – неизвестный мужчина выходил из детсада с переносной корзиной в руках.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине за похищение человека арестовали двух мужчин.