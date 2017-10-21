К похищению на Оболони младенца причастна женщина – полиция

Такие данные распространила пресс-секретарь столичной полиции – О. Блищик. Согласно ее словам – сейчас под подозрением – одна женщина. Другая же – теперь вне подозрений. Выяснилось, что она забирала своего ребенка из детсада. При этом задержать злоумышленницу, которая украла ребенка, пока не получилось.

В полиции уже поняли, что женщина следила за мужчиной, когда тот направлялся с коляской в детсад. Сам отец также рассказал, что видел эту женщину по пути в детсад несколько раз.

Как сообщал УРА-Информ, на Оболони 20-го октября 2017 г. у мужчины похитили двухмесячного ребенка.