13:17 21.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100176850:mysnichenko

К похищению на Оболони младенца причастна женщина – полиция

Правоохранители подозревают женщину в похищении на Оболони младенца.

К похищению на Оболони младенца причастна женщина – полиция

Такие данные распространила пресс-секретарь столичной полиции – О. Блищик. Согласно ее словам – сейчас под подозрением – одна женщина. Другая же – теперь вне подозрений. Выяснилось, что она забирала своего ребенка из детсада. При этом задержать злоумышленницу, которая украла ребенка, пока не получилось.

В полиции уже поняли, что женщина следила за мужчиной, когда тот направлялся с коляской в детсад. Сам отец также рассказал, что видел эту женщину по пути в детсад несколько раз.

Как сообщал УРА-Информ, на Оболони 20-го октября 2017 г. у мужчины похитили двухмесячного ребенка.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив