В столичном метро погиб мужчина, попав под поезд

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ведомства, на место трагедии была отправленна спасательная группа для установления всех подробностей трагического инцидента. По словам сотрудников ГСЧС, погибшим оказался мужчина 1984 года рождения.

"Труп передали представителям МВД", - отметили в ДСНС.

Стоить добавить, что всего от ГП МСЦ было задействовано семь человек личного состава, также одна единица автомобильной техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ветка столичного метрополитена будет иметь длину 18 километров. Она пройдет от аэропорта "Киев" до массива Троещина. Линия будет иметь 13 станций. Об этом в четверг, 19 октября, рассказал журналистам первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.