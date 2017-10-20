В Киеве столкнулись три иномарки - ФОТО

Тройное столкновение произошло около офиса "Сбербанка" на улице Борщаговская 195. Один из водителей на "Митсубиси" не сумел вовремя затормозить и влетел в иномарку, которая стояла прямо за поворотом.

В свою очередь, автомобиль задел багажник рядом стоящей машины. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако водитель "Митсубиси" получил небольшие травмы. Виновник ДТП был доставлен в полицейский участок.

Стоить добавить, что вчера прошла совместная встреча министерств инфраструктуры и МВД Украины, где обсуждался вопрос о введении новых "драконовских" штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулся автомобиль.