В Киеве столкнулись три иномарки - ФОТО

Сегодня, 20 октября около 00:05 в Соломенском районе города Киева произошла автомобильная авария. Об этом передает корреспондент "УРА-Информ".
Тройное столкновение произошло около офиса "Сбербанка" на улице Борщаговская 195. Один из водителей на "Митсубиси" не сумел вовремя затормозить и влетел в иномарку, которая стояла прямо за поворотом.
В свою очередь, автомобиль задел багажник рядом стоящей машины. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако водитель "Митсубиси" получил небольшие травмы. Виновник ДТП был доставлен в полицейский участок.
Стоить добавить, что вчера прошла совместная встреча министерств инфраструктуры и МВД Украины, где обсуждался вопрос о введении новых "драконовских" штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулся автомобиль.