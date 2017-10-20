В "Киевэнерго" указали на основных должников

Такие данные распространила пресс-служба "Киевэнерго". Согласно данным – главными должниками перед ОАО сейчас остаются предприятия жизнеобеспечения Киева, имеющие коммунальную форму собственности.

При этом предприятия жилкоммунхоза уже задолжали за электричество 491,4 миллиона гривен. Долг же наиболее крупного должника - "Киевского метрополитеа" – уже составляет 201,5 миллиона гривен. Долг же населения столицы за электрическую энергию перед "Киевэнерго" составил к началу октября уже 332,15 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ТЭЦ, а также ТКЭ уже задолжали "Нафтогазу" 22 миллиарда гривен.