Местные власти предупреждают водителей о сильном тумане

При этом видимость в столице упадет до 200-500 метров. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию Укргидрометцентр, туман опустится на столицу днем и продержится до вечера.

В связи с чем водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам быть осмотрительными и переходить дорогу только на переходах.

Местные власти советуют водителям во время тумана включить фары и ближний свет, снизить скорость движение, держать дистанцию на дороге и избегать резких маневров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем потеплее до 13-15 градусов со знаком плюс.