11:23 19.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы автобусы поменяли маршруты

Продлены изменения в столице в работе автобусов маршрутов №24, а также 55 и 62.

В центре столицы автобусы поменяли маршруты

Так, маршруты были изменены ранее в связи с активными мерами организации публичной безопасности в центре города – в рамках перекрытия некоторых городских улиц. Про это уже сообщили в пресс-службе администрации (КГГА).

Автобусы маршрута номер 24 станут временно курсировать от ж/д вокзала "Центральный" до стадиона под названием "Динамо" имени Лобановского. Кроме того, движение автобусов маршрута номер 62 уже было организовано на двух участках: - от Ботсада до станции "Арсенальная", а также от Контрактовой площади до ст. "Динамо".

Как сообщал УРА-Информ, в столице 19-го октября метро будет функционировать на час дольше – по причине футбольного матча.


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