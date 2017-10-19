В центре столицы автобусы поменяли маршруты

Так, маршруты были изменены ранее в связи с активными мерами организации публичной безопасности в центре города – в рамках перекрытия некоторых городских улиц. Про это уже сообщили в пресс-службе администрации (КГГА).

Автобусы маршрута номер 24 станут временно курсировать от ж/д вокзала "Центральный" до стадиона под названием "Динамо" имени Лобановского. Кроме того, движение автобусов маршрута номер 62 уже было организовано на двух участках: - от Ботсада до станции "Арсенальная", а также от Контрактовой площади до ст. "Динамо".

Как сообщал УРА-Информ, в столице 19-го октября метро будет функционировать на час дольше – по причине футбольного матча.