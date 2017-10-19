16:23 19.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице во время матча за безопасностью проследят 900 правоохранителей

С целью обеспечения безопасности в процессе матча "Динамо" - "Янг Бойз" прилегающую к "Олимпийскому" территорию намерены патрулировать правоохранители.

В столице во время матча за безопасностью проследят 900 правоохранителей

Также планируется усиленное патрулирование ближайших к Олимпийскому станций метро. Такие данные передали в пресс-службе столичной полиции. 19-го октября на НСК "Олимпийский", как известно, пройдет матч Лиги чемпионов УЕФА.

С целью обеспечения порядка сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии станут проводить патрулирование прилегающей территории к стадиону. Также патрулирование будет и на остановках транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, по причине матча команд "Динамо" и "Янг Бойз" столичное метро 19 октября будет работать дольше.


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