В столице во время матча за безопасностью проследят 900 правоохранителей

Также планируется усиленное патрулирование ближайших к Олимпийскому станций метро. Такие данные передали в пресс-службе столичной полиции. 19-го октября на НСК "Олимпийский", как известно, пройдет матч Лиги чемпионов УЕФА.

С целью обеспечения порядка сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии станут проводить патрулирование прилегающей территории к стадиону. Также патрулирование будет и на остановках транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, по причине матча команд "Динамо" и "Янг Бойз" столичное метро 19 октября будет работать дольше.