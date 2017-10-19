В столице на двух улицах ограничат движение автотранспорта

Такие данные распространил пресс-служба администрации (КГГА). Согласно данным – по причине проведения небольшого ремонта с восьми утра до 18-ти часов вечера 21-го октября частично планируют ограничить движение автотранспорта на ул. Набережно-Крещатицкая – то есть на перекрестке с ул. Нижний Вал и ул. Верхний Вал.

Более того – также 21 и 22 октября по причине работ на дорожном покрытии частично будет ограничено движение автотранспорта на ул. Л. Толстого - от ул.Владимирская до ул.Большая Васильковской.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Киева маршруты поменяли некоторые автобусы.