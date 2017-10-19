В Киеве в четверг метро будет работать на час дольше

Такое решение руководство столичного метрополитена приняло из-за футбольного матча между командами киевского "Динамо" и швейцарской "Янг Бойз". Как сообщает пресс-служба киевского метрополитена, матч состоится на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

В связи с чем 19 октября начиная с девяти часов и до десяти часов вечера станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, а также "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход. Поезда метрополитена будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

Кроме того, после окончания футбольного матча возможно ограничение входа для пассажиров на этих станциях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 17 октября, начиная с девяти часов вечера частично ограничат движение транспорта на Южном мосту. Тут до шести часов утра среды будут проводится ремонтные работы.