Пять процентов киевских домов подключили к отоплению

Согласно сведениям, наибольшее количество домов подключено в Деснянском и Голосеевском районах - по 7,6% в каждом, наименьшее количество в Печерском районе - 1,9%.

Также подключены к отоплению 5,3% школ, 92,4% детских садов и 37,2% медицинских учреждений.

Напомним, власти Киева распорядились начать отопительный сезон в жилых секторах столицы с 16 октября. В больницах и школах тепло обещали дать с девятого октября.

Ситуацию с отсутствием отопления компенсирует относительно теплой погоды, которую обещают синоптики.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский премьер В. Гройсман призвал области страны раньше включить отопление. Так, отопление следует включать раньше в случае, если три дня подряд температура воздуха не будет подниматься выше восьми градусов.