Пять процентов киевских домов подключили к отоплению

По состоянию на четверг, 19 октября, компания Киевэнерго подключила всего пять процентов жилых домов столицы к центральному отоплению. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.
Согласно сведениям, наибольшее количество домов подключено в Деснянском и Голосеевском районах - по 7,6% в каждом, наименьшее количество в Печерском районе - 1,9%.
Также подключены к отоплению 5,3% школ, 92,4% детских садов и 37,2% медицинских учреждений.
Напомним, власти Киева распорядились начать отопительный сезон в жилых секторах столицы с 16 октября. В больницах и школах тепло обещали дать с девятого октября.
Ситуацию с отсутствием отопления компенсирует относительно теплой погоды, которую обещают синоптики.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский премьер В. Гройсман призвал области страны раньше включить отопление. Так, отопление следует включать раньше в случае, если три дня подряд температура воздуха не будет подниматься выше восьми градусов.