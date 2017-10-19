13:50 19.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Пять процентов киевских домов подключили к отоплению

По состоянию на четверг, 19 октября, компания Киевэнерго подключила всего пять процентов жилых домов столицы к центральному отоплению. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Пять процентов киевских домов подключили к отоплению

Согласно сведениям, наибольшее количество домов подключено в Деснянском и Голосеевском районах - по 7,6% в каждом, наименьшее количество в Печерском районе - 1,9%.

Также подключены к отоплению 5,3% школ, 92,4% детских садов и 37,2% медицинских учреждений.

Напомним, власти Киева распорядились начать отопительный сезон в жилых секторах столицы с 16 октября. В больницах и школах тепло обещали дать с девятого октября.

Ситуацию с отсутствием отопления компенсирует относительно теплой погоды, которую обещают синоптики.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский премьер В. Гройсман призвал области страны раньше включить отопление. Так, отопление следует включать раньше в случае, если три дня подряд температура воздуха не будет подниматься выше восьми градусов. 


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