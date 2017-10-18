12:14 18.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице разоблачен конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен

Конвертцентр с оборотом 700 миллионов гривен недавно разоблачили в столице.

В столице разоблачен конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен

Такие данные распространила пресс-служба столичной прокуратуры. Согласно данным – прокуратурой номер 1 и работниками Голосеевского управления полиции недавно была прекращена работа конвертцентра, который за период 2016-2017 года предоставлял нелегальные услуги предприятиям, в том числе госформы собственности.

В рамках расследования производства выяснилось, что должностными лицами госорганизаций через фиктивные и конвертационные компании выведено в тень и присвоено примерно десять миллионов гривен государственных средств.

Как сообщал УРА-Информ, конвертцентр был ликвидирован в г. Одесса.


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