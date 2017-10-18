07:45 18.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись три авто, пострадал один из водителей

В ночь на среду, 18 октября, в столице столкнулись сразу три автомобиля.

В Киеве столкнулись три авто, пострадал один из водителей

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Московском мосту в направлении Троещины. Водитель автомобиля Daewoo буксировал вторую машину Daewoo. В них на полной скорости врезался автомобиль Таврия.

От сильного удара все машины получили сильные механические повреждения. При этом водителя "Таврии" скорая помощь увезла в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице прямо на ходу загорелся авто марки Daewoo. Машина выгорела полностью. Автомобиль загорелся на перекрестке улиц Миропольской, а также Алишера Новои.


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