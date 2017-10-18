В Киеве столкнулись фура и легковой автомобиль, есть пострадавшие

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Елены Телиги.

Тут столкнулись фура Renault и иномарка Mitsubishi. По словам свидетелей, водитель автомобиля Mitsubishi двигался в сторону метро Дорогожичи, а Renault в сторону метро Петровка.

От удала водителя Mitsubishi получил тяжелые многочисленные травмы. Скорая помощь увезла его в больницу.

Полиция сейчас выясняет причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 18 октября, в столице столкнулись сразу три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Московском мосту в направлении Троещины.