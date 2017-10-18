08:58 18.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100176517:Polishuk

В Киеве столкнулись фура и легковой автомобиль, есть пострадавшие

В столице в четверг поздно вечером, 17 октября, легковушка столкнулась с грузовиков.

В Киеве столкнулись фура и легковой автомобиль, есть пострадавшие

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Елены Телиги.

Тут столкнулись фура Renault и иномарка Mitsubishi. По словам свидетелей, водитель автомобиля Mitsubishi двигался в сторону метро Дорогожичи, а Renault в сторону метро Петровка.

От удала водителя Mitsubishi получил тяжелые многочисленные травмы. Скорая помощь увезла его в больницу.

Полиция сейчас выясняет причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 18 октября, в столице столкнулись сразу три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Московском мосту в направлении Троещины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив