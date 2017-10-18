На столичном Набережном шоссе - авария, машины стоят в огромной пробке

Она спровоцировала многокилометровую пробку. Как сообщают очевидцы, в настоящий момент проехать по Набережному шоссе, которое сейчас также ремонтируется, практически не возможно.

Авария перекрыла полосу, по которой могли проехать автомобили - теперь машины движутся со скоростью не более пяти километров в час. Огромные пробки также образовались в одну сторону до транспортной развязки у моста Патона, в другую - до Подола.

Напомним, в Киеве с 1 октября в связи с дорожными работами изменили организацию движения транспорта на Набережном шоссе. Тут перекрыли все пять полос для капитального ремонта. Сколько продлится капитальный ремонт - неизвестно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в четверг поздно вечером, 17 октября, легковушка столкнулась с грузовиков. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Елены Телиги.