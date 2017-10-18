Кличко обещает и дальше сносить МАФы в метро

Власти столицы и дальше будут проводить демонтаж незаконных МАФов в метрополитене. Об этом в среду, 18 октября, во время выездной инспекции на станцию метрополитена "Харьковская", где сегодня демонтировали практически все незаконные МАФы, заявил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, три года назад столичная власть начала убирать незаконные постройки. Задача властей сделать так, чтобы станции метрополитена использовались по назначению - как безопасная транспортная инфраструктура. Переходы предназначены исключительно для того, чтобы люди беспрепятственно входили и выходили из метро. Это не место для несанкционированной торговли, - пояснил столичный голова, добавив, что

несмотря, на яростное сопротивление, столичная власть продолжает убирать незаконные постройки.

Вместе с тем Кличко напомнил, что в 2012 году Министерство инфраструктуры Украины утвердило Правила пожарной безопасности в метрополитенах, и этим нормам не соответствовало 63% МАФов в киевской подземке.

В то же время городской голова подчеркнул, что на станции метро "Харьковская" в течение двух недель те МАФы у которых закончились сроки договоров, должны быть демонтированы самостоятельно. В противном случае, мы вынуждены будем силами коммунальщиков в течение месяца их демонтировать, - заверил Кличко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кличко заверил, что киевская власть демонтируют только те киоски малые сооружения, которые не имеют разрешений и не платят налоги в бюджет города. Борьба с незаконными МАФами в столице ведется открыто, публично и прозрачно, - заверил городской голова.