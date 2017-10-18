17:39 18.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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19 октября столичное метро будет работать на час дольше

С 19-го на 20-е октября метро станет функционировать на час дальше.

19 октября столичное метро будет работать на час дольше

Причина таких изменений - проведение футбольного матча между "Динамо" и "Янг Бойз". Такие данные распространила пресс-служба столичного метрополитена. Так, работа метро в городе продлится на час – в ночь на 20-е октября. Эта мера нужна по причине того, что состоится матч на стадионе "Олимпийский".

При этом с 21:05 до 22:05 станция столичного метро "Олимпийская" должна быть закрыта на вход, а также на выход. Кроме того - также "Дворец спорта" закроют на выход пассажиров, а "Площадь Льва Толстого" закроют на вход.

Как сообщал УРА-Информ, в метро столицы обнаружен труп мужчины.


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