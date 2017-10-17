16:45 17.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице неделю продлится "бабье лето"

16-го в столице стартовало "бабье лето", которое будет продолжаться около недели. 

В столице неделю продлится

Такие данные распространила Центральная геофизическая обсерватория.

По данным метеостанции, максимальная температура воздуха 16 октября поднялась выше 15 градусов. При этом температура средняя за сутки достигала 11-ти градусов. Согласно прогнозам синоптиков – температура будет расти примерно до +20-21 градусов и даже превысит исторические максимумы - возможно. При этом т.н. "бабье лето" в Киеве продлится примерно неделю. Климатологи обсерватории также уточнили, что наиболее коротким "бабье лето" было в 2014 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине 18 сентября 2017 г. было зафиксировано снижение температуры воздуха.


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