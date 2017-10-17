В столице неделю продлится "бабье лето"

16-го в столице стартовало "бабье лето", которое будет продолжаться около недели.
Такие данные распространила Центральная геофизическая обсерватория.
По данным метеостанции, максимальная температура воздуха 16 октября поднялась выше 15 градусов. При этом температура средняя за сутки достигала 11-ти градусов. Согласно прогнозам синоптиков – температура будет расти примерно до +20-21 градусов и даже превысит исторические максимумы - возможно. При этом т.н. "бабье лето" в Киеве продлится примерно неделю. Климатологи обсерватории также уточнили, что наиболее коротким "бабье лето" было в 2014 г.
Как сообщал УРА-Информ, в Украине 18 сентября 2017 г. было зафиксировано снижение температуры воздуха.