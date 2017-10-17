В Киеве столкнулись три машины, есть пострадавшие

В результате аварии пострадало несколько человек. Скорая помощь увезла их в больницу. При этом, по предварительным данным виновником аварии стал нетрезвый пешеход, который переходил улицу в неположенном месте.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Саперно-Слободской. Водитель автомобиля, не ожидая пешехода, резко затормозил после чего его машина вылетела на газон. Тут он врезался в Fiat и Subaru.

К счастью серьезных травм никто из участников аварии не получил, а пешеход-виновник попытался скрыться с места аварии, однако неравнодушные граждане задержали его. Проходить тест на состояние опьянения на приборе на месте он отказался. При этом, как оказалось это был сотрудник Печерского управления полиции, номер жетона №0037087.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице на проспекте Победы внедорожник не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который пытался перейти дорогу в запрещенном для этого месте. Человек умер на месте происшествия.