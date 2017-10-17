14:10 17.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на станции метро нашли труп

В столице Украины среди белого дня недалеко от метро "Берестейская" был найден труп мужчины пожилого возраста.

В Киеве на станции метро нашли труп

О происшествии сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

В данный момент правоохранители пока не называют, что стало причиной летального случая. Однако стражи порядка отметили, что погибшему было на вид лет около 70.

"Судя по наличию медицинских препаратов обнаруженных в сумке, мужчина имел хронические заболевания. К сожалению, скорая помощь оказалась бессильна, мужчина скончался до их приезда", - говорится в сообщенни dtp.kiev.ua.

Сейчас на месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа, а также скорая помощь.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начальник Главного управления Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в нашей стране за девять месяцев текущего года зафиксирован самый низкий за 10 лет показатель количества совершенных убийств и покушений.


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