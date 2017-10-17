Порядок в Киева обеспечивают 3,5 тысяч полицейских - ФОТО

Полиция и Национальная гвардия обеспечат безопасность в правительственном квартале и непосредственно под стенами Верховной Рады. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

При этом он призвал адекватно воспринимать повышенные меры безопасности, в частности, рамки металлоискателей. После кровавого 31 августа 2015 года, когда от гранаты погибли четверо гвардейцев-срочников, их устанавливают на всех массовых мероприятиях, - пояснил Шевченко.

Вместе с тем по данным столичный СМИ, под стенами парламента, где сегодня заявлено проведения массовой акции, собралось уже до 200 человек.

Правительственный квартал усиленно охраняют. В районе здания парламента установлено металлоискатели.

Напомним, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что акция в Киеве сегодня, 17 октября, будет "в рамках закона". В то же время Служба безопасности Украины заявила, что предупредила противоправные намерения осуществить провокации в ходе массовых акций протеста в Киеве 18 октября.

Как сообщал УРА-Информ, весь правительственный квартал в центре Киева перекрыт. Полиция также оцепила близлежащие улицы. По данным правоохранителей это связано с акциями, запланированными на вторник, 17 октября. Вместе с тем в Администрации президента пояснили, что в Украину якобы приедет президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.