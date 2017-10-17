Полиция оцепила правительственный квартал - ФОТО

Полиция также оцепила близлежащие улицы. По данным правоохранителей это связано с акциями, запланированными на вторник, 17 октября.

Вместе с тем в Администрации президента пояснили, что в Украину якобы приедет президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. Как написал на своей страничке в Facebook руководитель Главного департамента информационной политики АП президента Владимир Горковенко, всему вина – президент Мальты, сегодня у нее начинается государственный визит в Украину.

В связи с чем предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед Администрацией президента. Будет как и во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана на прошлой неделе. Тогда так же перекрыли подъезды к АП еще накануне, – пояснил он, добавив, что такие же меры безопасности были и во время визита Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и еще десятка не менее уважаемых лиц.

Напомним, сегодня с шести часов утра в столице перекрыты улицы Грушевского, Липская, Шелковичная, Институтская, Лютеранская.

Возле метро Арсенальная стоят полицейские машины, перекрывая движение.

Как сообщал УРА-Информ, 17 октября лидер Движения новых сил, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили и его единомышленники запланировали митинг под Верховной Радой в Киеве и акции во всех областных центрах Украины.