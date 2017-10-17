Парковый пешеходный мост отремонтируют до конца года

Данный мост коммунальное предприятие по содержанию мостов и дорог города "Киевавтодормост" ремонтировать начало еще в июле 2017 г. Такие данные распространили в пресс-службе КГГА.

Известно, что Парковый пешеходный мост – это одна из визитных карточек столицы, и власть города просто обязана хранить, а также улучшать такие объекты. В 2017 г. из горбюджета выделено более девяти миллионов гривен – для проведения текущего ремонта моста. На начало октября работы выполнили на два миллиона 646 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на ремонт украинских автодорог будет направлено 16 миллиардов гривен.