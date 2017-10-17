12:20 17.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Парковый пешеходный мост отремонтируют до конца года

Замглавы КГГА Дмитрий Давтян уже провел проверку хода ремонтных работ на Парковом пешеходном мосту.

Парковый пешеходный мост отремонтируют до конца года

Данный мост коммунальное предприятие по содержанию мостов и дорог города "Киевавтодормост" ремонтировать начало еще в июле 2017 г. Такие данные распространили в пресс-службе КГГА.

Известно, что Парковый пешеходный мост – это одна из визитных карточек столицы, и власть города просто обязана хранить, а также улучшать такие объекты. В 2017 г. из горбюджета выделено более девяти миллионов гривен – для проведения текущего ремонта моста. На начало октября работы выполнили на два миллиона 646 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на ремонт украинских автодорог будет направлено 16 миллиардов гривен.


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