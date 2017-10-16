В центре Киева завтра перекроют несколько улиц

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

По информации ведомства, с 6:00 будут перекрыты улицы центральной части Киева. В частности, перекроют: ул. Грушевского - от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро "Арсенальная"; ул. Институтскую - от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липскую - от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской.

Вместе с тем в столице также будет приостановиться движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул. Шелковичной и в переулке Крепостном.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Киеве было ограничено движение автотранспорта по причине выполнения работ по капремонту.