В Киеве внедорожник насмерть сбил пешехода - ФОТО

Об этом передает "Эспрессо".

Как выяснили правоохранительные органы, пешеход пытался перебежать проспект в запрещенном для этого места, однако водитель Jeep Cherokee не смог избежать наезда.

К сожалению, в результате мощного удара пешеход погиб на месте. "Его тело находилось в 100 метрах от места удара, причем внедорожник после столкновения двигался еще около 50 метров", - отметили правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Оболонском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительной информации водитель автомобиля Renault сбил женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.