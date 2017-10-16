11:53 16.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве внедорожник насмерть сбил пешехода - ФОТО

В столице на проспекте Победы внедорожник не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который пытался перейти дорогу в запрещенном для этого месте. Челевок умер на месте проишествия.

В Киеве внедорожник насмерть сбил пешехода - ФОТО

Об этом передает "Эспрессо".

Как выяснили правоохранительные органы, пешеход пытался перебежать проспект в запрещенном для этого места, однако водитель Jeep Cherokee не смог избежать наезда.

К сожалению, в результате мощного удара пешеход погиб на месте. "Его тело находилось в 100 метрах от места удара, причем внедорожник после столкновения двигался еще около 50 метров", - отметили правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Оболонском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительной информации водитель автомобиля Renault сбил женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.


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