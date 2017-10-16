07:00 16.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО

В столице на бульваре Перова произошло столкновения сразу шести автомобилей, вследствие чего пострадали по меньшей мере четыре человека.  В частности, в ДТП были задействованы Audi, газель, Богдан - маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen.

В Киеве столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, все потерпевшие были госпитализированы с многочисленными травмами в больницу.

В то же время столичные полицейские отметили, что несколько автомобилей получили серьезные механические повреждения. Кроме того, водителю автомобиля Газель был оформлен  административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также правоохранители подчеркнули, что на месте ДТП работала патрульная полиция и три кареты скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение прошлых суток на автодорогах страны было 879 дорожных происшествий. Из них 123 ДТП – с пострадавшими – также добавили правоохранители.


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