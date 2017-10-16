В Киеве столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, все потерпевшие были госпитализированы с многочисленными травмами в больницу.

В то же время столичные полицейские отметили, что несколько автомобилей получили серьезные механические повреждения. Кроме того, водителю автомобиля Газель был оформлен административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также правоохранители подчеркнули, что на месте ДТП работала патрульная полиция и три кареты скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение прошлых суток на автодорогах страны было 879 дорожных происшествий. Из них 123 ДТП – с пострадавшими – также добавили правоохранители.