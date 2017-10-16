17:30 16.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина выбросил из такси гранату - ФОТО

В столичном Деснянском районе в понедельник, 16 октября, мужчина выбросил гранату из такси.

В Киеве мужчина выбросил из такси гранату - ФОТО

Инцидент произошел недалеко от полицейского патруля. Как сообщает главное управление Национальной полиции в Киеве, таким образом 27-летний киевлянин намеревался избежать ответственности за незаконное хранение оружия.

Полиция открыла по факту инцидента уголовное дело и теперь молодому человеку грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 12 октября, в Киеве неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома. По предварительным данным никто из людей не пострадал.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Маричанская.


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