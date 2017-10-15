09:22 15.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдет марш за права животных

15 октября в 12:00 в столице стартует Всеукраинский марш за права животных.

В столице пройдет марш за права животных

Данное мероприятие было организовано инициативой зоозащитников UAnimals. Такие данные распространили в социальной сети представители организации.

Событие это должно будет объединить сообщество защитников животных, а также заявить власти и людям о том, что тысячи украинцев уже готовы бороться за права животных. Люди выйдут на марш, чтобы положить конец издевательствам над любыми животными – в частности, в цирках, а также призвать власть страны внедрить механизмы борьбы с живодерами.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 14-го октября семь тысяч граждан приняли участие в марше славы УПА.


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