В Киеве около тысячи человек вышли на марш за права животных - ФОТО

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, участники акции призывают положить конец издевательствам над животными. Речь идет о жестокости с животными на улицах и в цирках, на так называемых притравочных станциях и меховых фермах.

Также активисты мероприятия держат плакаты с призывом защитить животных, многие активисты идут с домашними животными. По словам организаторов, подобные акции сегодня проходят в 17 городах Украины.

На данный момент акция проходит мирно, движение в центре столицы пока перекрыто.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном зоопарке недавно появились сразу три альпаки рыжего цвета. Представители службы зоологического парка при помощи социальных сетей уже опубликовали фотографии альпак и назвала данное пополнение зоопарка настоящим праздником.