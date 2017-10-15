16:52 15.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100176333:labazovych

В Киеве около тысячи человек вышли на марш за права животных - ФОТО

Свыше тысячи человек вышли сегодня, 15 октября 2017 года, на марш за права животных в Киеве. В частности, данное шествие проходит в 17 городах страны.

В Киеве около тысячи человек вышли на марш за права животных - ФОТО

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, участники акции призывают положить конец издевательствам над животными. Речь идет о жестокости с животными на улицах и в  цирках, на так называемых притравочных станциях и меховых фермах.

Также активисты мероприятия держат плакаты с призывом защитить животных, многие активисты идут с домашними животными. По словам организаторов, подобные акции сегодня проходят в 17 городах Украины.

На данный момент акция проходит мирно, движение в центре столицы пока перекрыто. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  столичном зоопарке недавно появились сразу три альпаки рыжего цвета. Представители службы зоологического парка при помощи социальных сетей уже опубликовали фотографии альпак и назвала данное пополнение зоопарка настоящим праздником.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив