В Киеве открыли уличную выставку к годовщине создания УПА

В столице, 14 октября, открыли уличную выставку посвященную 75-летию создания Украинской повстанческой армии. Об этом передает Радио Свобода.
Отмечается, что выставка была торжественно открыта возле Национального музея истории Украины.
На ней представлены копии фотографий на тему борьбы УПА с нацизмом, фотодокументы из архивов, в частности, содержащиеся в архивах СБУ.
Кроме того, одна из частей выставки посвящена борьбе воинов УПА против коммунизма и Советской власти.
Также в рамках празднования 75-летия от создания УПА в Национальном музее истории Украины представили конверты с юбилейными марками.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев со светлым православным праздником Покровы Пресвятой Богородицы и с Днем защитника Украины.