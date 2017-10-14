В Киеве открыли уличную выставку к годовщине создания УПА

Отмечается, что выставка была торжественно открыта возле Национального музея истории Украины.

На ней представлены копии фотографий на тему борьбы УПА с нацизмом, фотодокументы из архивов, в частности, содержащиеся в архивах СБУ.

Кроме того, одна из частей выставки посвящена борьбе воинов УПА против коммунизма и Советской власти.

Также в рамках празднования 75-летия от создания УПА в Национальном музее истории Украины представили конверты с юбилейными марками.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев со светлым православным праздником Покровы Пресвятой Богородицы и с Днем защитника Украины.