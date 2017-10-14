Пьяное ДТП в столице: водитель сбил женщину и уснул - ФОТО

По словам полицейских, авария произошла по улице Петра Калнышевского.

Согласно предварительной информации водитель автомобиля Renault сбил женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент водитель спит в своем автомобиле. Все подробности происшествия уточняются. На месте работает патрульная полиция, ожидают скорую помощь и оперативно-следственную группу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы водитель, будучи за рулем автомобиля, внезапно потерял сознание. После этого водитель сбил, а также переехал скутериста, после чего также ударил "Мазду".