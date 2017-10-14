Около семи тыс. человек участвует в марше славы героев в Киеве

В Киеве в марше славы героев участвует около семи тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По словам полицейских, в марше участвует более семи тыс. человек.
В настоящее время нарушений правопорядка со стороны участников шествия, кроме поджога дымовых шашек и файеров, нет.
Все проходит мирно, полиция никого не задерживала.
Как сообщили организаторы, отметить 75-летие создания Украинской Повстанческой Армии в столице собрались активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" и других националистических организаций.
Сбор участников состоялся у памятника Шевченко.
Из парка Шевченко колонна участников начала движение по бульвару Шевченко, через Крещатик, Майдан Независимости, Владимирский спуск к Контрактовой площади.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на сегодняшний ден украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе. Согласно словам Турчинова, сегодня украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе.