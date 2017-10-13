16:16 13.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдет марш славы УПА

14 октября в столице будет проведен традиционный марш славы УПА.

В столице пройдет марш славы УПА

Такую информацию распространили недавно организаторы. Как отметили организаторы, отпраздновать 75-летие образования УПА в столице намерены активисты ВО "Свобода", а также члены "Национального корпуса" и "Правого сектора", а также иных националистических организаций.

Сбор активистов 14-го октября пройдет около памятника Шевченко. В 16:00 также начинается вече. Затем – из городского парка им. Шевченко колонна начинает свое движение по бул. Шевченко, затем через Крещатик, Владимирский спуск на Подол.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре в Лондоне было проведен шествие противников Brexit.


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