В столице пройдет марш славы УПА

Такую информацию распространили недавно организаторы. Как отметили организаторы, отпраздновать 75-летие образования УПА в столице намерены активисты ВО "Свобода", а также члены "Национального корпуса" и "Правого сектора", а также иных националистических организаций.

Сбор активистов 14-го октября пройдет около памятника Шевченко. В 16:00 также начинается вече. Затем – из городского парка им. Шевченко колонна начинает свое движение по бул. Шевченко, затем через Крещатик, Владимирский спуск на Подол.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре в Лондоне было проведен шествие противников Brexit.