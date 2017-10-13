В столице на стройке погиб рабочий

Эту информацию распространила пресс-служба киевской полиции. Согласно данным – на территории многоэтажного недостроенного дома на ул. Вербицкого выпал с седьмого этажа рабочий – электрик. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть человека.

Вскоре полиция выяснила личность трагически погибшего – это 34-летний мужчина, житель Черниговщины. По факту его гибели уже было открыто производство – по части первой статьи 272 УК страны. Правоохранители занимаются выяснением деталей гибели человека на стройке.

Как сообщал УРА-Информ, в столичном метро в 2017 году погиб зацепер.