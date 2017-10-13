16:57 13.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на стройке погиб рабочий

На строительстве дома в столице электрик упал с высоты и погиб. 

В столице на стройке погиб рабочий

Эту информацию распространила пресс-служба киевской полиции. Согласно данным – на территории многоэтажного недостроенного дома на ул. Вербицкого выпал с седьмого этажа рабочий – электрик. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть человека.

Вскоре полиция выяснила личность трагически погибшего – это 34-летний мужчина, житель Черниговщины. По факту его гибели уже было открыто производство – по части первой статьи 272 УК страны. Правоохранители занимаются выяснением деталей гибели человека на стройке.

Как сообщал УРА-Информ, в столичном метро в 2017 году погиб зацепер.


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