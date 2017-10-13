В столичном парке изнасиловали и ограбили девушку - ФОТО

Со слов пострадавшей, около двенадцати ночи она направлялась в больницу на ул. Северо-Сырецкой через парк.

Как сообщают полицейские, на нее сзади напал мужчина, ударил и изнасиловал. После забрал у нее два золотых кольца и скрылся в сторону ул. Белицкой.

На место преступления оперативно приехали несколько нарядов патрульной полиции и охраны.

В данное время ведутся поиски преступника. Мужчина был одет в светлую куртку, черную шапку и черные штаны. Приблизительно ростом — 185-190 см.