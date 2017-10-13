10:20 13.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном парке изнасиловали и ограбили девушку - ФОТО

В Киеве в ночь на 13 октября, на улице Северо-Сырецкой изнасиловали девушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".

В столичном парке изнасиловали и ограбили девушку - ФОТО

Со слов пострадавшей, около двенадцати ночи она направлялась в больницу на ул. Северо-Сырецкой через парк.

Как сообщают полицейские, на нее сзади напал мужчина, ударил и изнасиловал. После забрал у нее два золотых кольца и скрылся в сторону ул. Белицкой.

На место преступления оперативно приехали несколько нарядов патрульной полиции и охраны.

В данное время ведутся поиски преступника. Мужчина был одет в светлую куртку, черную шапку и черные штаны. Приблизительно ростом — 185-190 см.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ровенские правоохранители взяли под стражу 22-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки. Согласно информации отдела, мужчина насильно затащил девочку в квартиру и применил электрошокер, а затем изнасиловал. 


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