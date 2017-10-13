10:20 13.10.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100176215:nastya
В столичном парке изнасиловали и ограбили девушку - ФОТО
В Киеве в ночь на 13 октября, на улице Северо-Сырецкой изнасиловали девушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".
Со слов пострадавшей, около двенадцати ночи она направлялась в больницу на ул. Северо-Сырецкой через парк.
Как сообщают полицейские, на нее сзади напал мужчина, ударил и изнасиловал. После забрал у нее два золотых кольца и скрылся в сторону ул. Белицкой.
На место преступления оперативно приехали несколько нарядов патрульной полиции и охраны.
В данное время ведутся поиски преступника. Мужчина был одет в светлую куртку, черную шапку и черные штаны. Приблизительно ростом — 185-190 см.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ровенские правоохранители взяли под стражу 22-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки. Согласно информации отдела, мужчина насильно затащил девочку в квартиру и применил электрошокер, а затем изнасиловал.