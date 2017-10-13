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В Киеве на проспекте Лобановского прорвало трубу с горячей водой - ФОТО

В Киеве в пятницу утром, 13 октября, на проспекте Лобановского прорвало трубы с горячей водой.

В Киеве на проспекте Лобановского прорвало трубу с горячей водой - ФОТО

Авария произошла недалеко от остановки общественного транспорта. Как сообщают очевидцы, часть проспекта залило водой из канализационного люка.

При этом от горячей воды в воздух поднялся пар. Вместе с тем сотрудники местного ЖКХ, предположили, что прорыв трубы может быть связан с началом отопительного сезона в Соломенском районе.

Это результат подготовки к отопительному сезону, - заявили коммунальщики, добавив, что теперь, скорее всего, начало отопительного сезона на Лобановского переносится на неопределенный срок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале октября в центре Киева улице Большая Васильковская из-за прорыва трубы с горячей водой образовался затор.


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