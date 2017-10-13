В Киеве изменят маршруты общественного транспорта 14 октября

По данным государственного учреждения, на ул. Лесковской, на участке от ул. Милославской до ул. Радунской, автобусы маршрута № 61 будут курсировать от железнодорожной платформы Троещина до ул. Радунской (без заезда на улицу Лесковскую и Милославскую).

На ул. Иорданской движение троллейбусов маршрута № 34 организовано по такому маршруту: ул. Северная – ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. Минская – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – ул. Степана Бандеры.

В частности, На ул. Марины Цветаевой, на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского, движение троллейбусов маршрута № 37-А будет организовано по троллейбусному маршруту № 37.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центр столицы перекрыто движение транспорта. Это связано с футбольным матчем, который пройдил на стадионе "Олимпийский" между сборными Украины и Хорватии. О этой же причине на один час продлят работу метро.