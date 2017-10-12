Женские каблуки сломали эскалатор на "Крещатике"

По информации ведомства, почти час понадобился специалистам для устранения повреждения.

Во время аварийных работ подняться со станции пассажиры могли только до улицы Институтской или Городецкого, поскольку резервный эскалатор находится на капитальном ремонте.

Также в КП напомнили, что с начала года в подземке случилось 11 остановок эскалаторов с повреждением оборудования из-за попадания посторонних предметов.

Еще 2051 случай по этой же причине обошелся без поломок. Всего за 9 месяцев зафиксировано 5280 остановок эскалаторов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на станции столичного метро "Демеевская" правоохранители изъяли у пассажира наркотики. Также у человека были изъяты боеприпасы.