14:28 12.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Женские каблуки сломали эскалатор на "Крещатике"

На станции метро "Крещатик" из-за тонких женских каблуков поломался эскалатор и заблокировал один из выходов со станции на час. Об этом сообщает пресс- служба "Киевского метрополитена".

Женские каблуки сломали эскалатор на

По информации ведомства, почти час понадобился специалистам для устранения повреждения.

Во время аварийных работ подняться со станции пассажиры могли только до улицы Институтской или Городецкого, поскольку резервный эскалатор находится на капитальном ремонте.

Также в КП напомнили, что с начала года в подземке случилось 11 остановок эскалаторов с повреждением оборудования из-за попадания посторонних предметов.

Еще 2051 случай по этой же причине обошелся без поломок. Всего за 9 месяцев зафиксировано 5280 остановок эскалаторов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на станции столичного метро "Демеевская" правоохранители изъяли у пассажира наркотики. Также у человека были изъяты боеприпасы. 


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