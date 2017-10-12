14:39 12.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице водитель спровоцировал смертельное ДТП

В Соломенском районе столицы родитель, будучи за рулем автомобиля. Внезапно потерял сознание.

В столице водитель спровоцировал смертельное ДТП

После этого водитель сбил, а также переехал скутериста, после чего также ударил "Мазду". Такие данные распространило издание dtp.kiev.ua. Согласно данным – водителя авто вытащили из транспортного средства через разбитое водительское стекло. Также выяснилось, что скутерист – 43-летний мужчина, умер спустя 30 минут после ДТП, даже не приходя в сознание.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине грузовое авто столкнулось с иномаркой. По итогам данного ДТП погибло сразу два человека. Авария эта произошла 11-го октября на автотрассе Самбор-Дрогобыч.


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