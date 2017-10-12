В столице из банковских ячеек похитили 350 тысяч долларов

Все это было украдено из банковских ячеек. Такие данные распространила пресс-служба полиции столицы. В начале октября 2017 г. правоохранители города получили данные о том, что пропали вещи и деньги из банковской ячейки на Подоле.

54-летний бизнесмен, пострадавший от кражи, хранил в ячейке банка 45 тысячи долларов, а также 5000 евро и один килограмм золота – в слитках. Также вскоре еще один клиент банка обратился к правоохранителям – с такой же жалобой. У него украли 25 тысяч долларов, а также 40 тысяч евро и некоторое количество фунтов. Затем было еще одно сообщение о краже. В целом из ячеек украли 350 тысяч долларов.

Как сообщал УРА-Информ, на Печерске у мужчины украли миллион гривен.