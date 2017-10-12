В Киеве мужчина открыл стрельбу из окна своего дома

По предварительным данным никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Маричанская.

Мужчина открыл стрельбу со второго этажа пятиэтажного дома. На место происшествия прибыл наряд полицейских в бронежилетах и ​​следственно-оперативная группа.

При этом в пятнадцати метрах от дома из которого стрелял мужчина расположена детская площадка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Северном микрорайоне Херсона неизвестные, 7 октября, расстреляли автомобиль, ранения получили два человека.