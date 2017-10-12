07:55 12.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина открыл стрельбу из окна своего дома

В ночь на четверг, 12 октября, в Киеве неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома.

В Киеве мужчина открыл стрельбу из окна своего дома

По предварительным данным никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Маричанская.

Мужчина открыл стрельбу со второго этажа пятиэтажного дома. На место происшествия прибыл наряд полицейских в бронежилетах и ​​следственно-оперативная группа.

При этом в пятнадцати метрах от дома из которого стрелял мужчина расположена детская площадка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Северном микрорайоне Херсона неизвестные, 7 октября, расстреляли автомобиль, ранения получили два человека.


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