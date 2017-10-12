Почти 700 потребителей в Киеве "сидят" без горячей воды

На сегодняшний день в Киеве около 700 потребителей остаются без услуги. Тут проводятся работы на тепловых сетях.

Об этом в четверг, 12 октября, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. По его словам, вопрос возвращения горячего водоснабжения в жилые дома сейчас является крайне актуальным.

Самыми проблемными являются территории Оболонского, Шевченковского и Соломенского районов. Тут теплопоставщики работают в максимально интенсивном режиме, чтоб выполнить все работы до начала отопительного сезона, - заверил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кличко пообещал, что с понедельника в Киеве включат отопление в жилых домах.